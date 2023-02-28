«مهران»: تخفيضات الجلود تصل إلى 70% خلال الأوكازيون الشتوي

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن الأوكازيون الشتوي شهد تخفيضات غير مسبوقة هذا العام لكسر الركود الحادث؛ بسبب التضخم العالمي الذي أثر علي حركة المبيعات ككل.

وأضاف "مهران"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التجار تقدموا بتخيضات تصل إلى 70% لكسر حركة الركود ورواج الأسواق وارتفاع المبيعات في ظل تغير أولويات المستهلكين حول الاهتمام بالأدوية والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن جميع المحلات التجارية شاركت في الاوكازيون الشتوي هذا العام لكسر الركود، موضحًا أن أسعار الأحذية شهدت ارتفاعات مثل باقي السلع لكن من المتوقع أن تشهد مبيعات الموسم الصيفي أسعار متواضعه لكسر الركود.

وأشار إلى أن حجم الإقبال متوسط خلال الأوكازيون؛ بسبب تغير أولويات المستهلكين، ويسعى التجار للتخلص من البضاعه للاستعداد للموسم الصيفي، لافتًا إلى أن مدخلات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج المستوردة هي السبب الأساسي في ارتفاعات الأسعار، لكن من المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الموسم الصيفي.

وأوضح أن مصر تسعي لتصدير الجلود والأحذية للدول الخارجية، كما ساهمت علي في عمل تعقدات مشتركة خلال معرض الجلود العالمي المقام بمصر الشهر الماضي.

وأشار إلى أن حجم الإقبال متوسط خلال الاوكازيون بسبب تغير أولويات المستهلكين ويسعي التجار للتخلص من البضاعه للاستعداد للموسم الصيفي .

وأشار إلى أن مدخلات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج المستوردة هي السبب الأساسي في ارتفاعات الأسعار، لكن من المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الموسم الصيفي.

وأوضح أن مصر تسعي لتصدير الجلود والأحذية للدول الخارجيةن كما ساهمت على في عمل تعقدات مشتركة خلال معرض الجلود العالمي المقام بمصر الشهر الماضي.