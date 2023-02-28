جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الأول عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة

تنظم جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة المؤتمر الأول تحت عنوان "حلم الجنوب"، والذي يتناول دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وذلك يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل، بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات باعتبارها قاطرة للتنمية ومنارة للتنوير في المجتمع المحيط، وخاصة أنها تعد من أهم منظمات المجتمع المدنى نظراً لتأثيرها الفعال فى تكوين شخصية الطلاب الذين يعتبرون أداة التغير الإيجابى فى المجتمع، مؤكداً ان الجامعة تخطو خطوات ثابتة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال كافة قطاعاتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا المؤتمر سيشارك فيه عدد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع جمعية الجنوبي ومديريات التضامن الاجتماعي، التعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والبنوك وجهات التمويل، و ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى وحدة التنمية المستدامة بالجامعة، و كليات العلوم، والزراعة، التجارة و التكنولوجيا والتعليم من داخل الجامعة، والمجلس القومي للمرأة و ممثلي الجمعيات الأهلية والهيئة البرلمانية بالمحافظة.

- مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور ريادي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، ورئيس المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج ومقرر عام المؤتمر، أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور ريادي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكنها تطوير وتنفيذ عدة برامج لحماية البيئة، ويمكن لهذه المؤسسات ايضاً الاستفادة من تأثيرها الواسع لتعزيز المشاركة المجتمعية، مضيفاً انه في ختام المؤتمر سوف يتم اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة لمنتدى التنمية المستدامة بالمحافظة، بحيث تشمل كل الجهات الفاعلة في هذا المجال والتي تهتم بمتابعة مخرجات المؤتمر، والعمل علي تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة المستدامة، أن المؤتمر سيتناول ثلاثة محاور رئيسية وهم محور تنمية القرية المصرية، ومحور تنمية الصناعات الصغيرة ومحور مؤسسات المجتمع المدني، مضيفاً أن هذه المحاور تهدف إلى إيجاد آليات واضحة للتعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشارت دكتورة نهلة كمال رئيس مجلس إدارة جمعية الجنوبي، إلى أنه في ختام المؤتمر سوف تقوم اللجنة العامة المشرفة بجمع التوصيات التي تم الخروج بها من المؤتمر بمحاوره الثلاثة وصياغتها، مع وضع خارطة طريق لتنفيذها، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية ودعمها للمشروعات القومية وخاصة في صعيد مصر.