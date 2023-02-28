الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الأول عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تنظم جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة المؤتمر الأول تحت عنوان "حلم الجنوب"، والذي يتناول دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وذلك يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل، بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات باعتبارها قاطرة للتنمية ومنارة للتنوير في المجتمع المحيط، وخاصة أنها تعد من أهم منظمات المجتمع المدنى نظراً لتأثيرها الفعال فى تكوين شخصية الطلاب الذين يعتبرون أداة التغير الإيجابى فى المجتمع، مؤكداً ان الجامعة تخطو خطوات ثابتة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال كافة قطاعاتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا المؤتمر سيشارك فيه عدد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني  ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع جمعية الجنوبي ومديريات التضامن الاجتماعي، التعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والبنوك وجهات التمويل، و ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى وحدة التنمية المستدامة بالجامعة، و كليات العلوم، والزراعة، التجارة و التكنولوجيا والتعليم من داخل الجامعة، والمجلس القومي للمرأة و ممثلي الجمعيات الأهلية والهيئة البرلمانية بالمحافظة.

- مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور ريادي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، ورئيس المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج ومقرر عام المؤتمر، أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور ريادي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكنها تطوير وتنفيذ عدة برامج لحماية البيئة، ويمكن لهذه المؤسسات ايضاً الاستفادة من تأثيرها الواسع لتعزيز المشاركة المجتمعية، مضيفاً انه في ختام المؤتمر سوف يتم اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة لمنتدى التنمية المستدامة بالمحافظة، بحيث تشمل كل الجهات الفاعلة في هذا المجال والتي تهتم بمتابعة مخرجات المؤتمر، والعمل علي تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة المستدامة، أن المؤتمر سيتناول ثلاثة محاور رئيسية وهم محور تنمية القرية المصرية، ومحور تنمية الصناعات الصغيرة ومحور مؤسسات المجتمع المدني، مضيفاً أن هذه المحاور تهدف إلى إيجاد آليات واضحة للتعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشارت دكتورة نهلة كمال رئيس مجلس إدارة جمعية الجنوبي، إلى أنه في ختام المؤتمر سوف تقوم اللجنة العامة المشرفة بجمع التوصيات التي تم الخروج بها من المؤتمر بمحاوره الثلاثة وصياغتها، مع وضع خارطة طريق لتنفيذها، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية ودعمها للمشروعات القومية وخاصة في صعيد مصر.

استفادة الاحتياجات الإحتياج التضامن الاجتماعي الجهات الفاعلة الهيئة البرلمانية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023.. معسكر مغلق لأسر ياسين وعمرو يوسف للانتهاء من تصوير "الكتيبة 101"

أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة

تأييد سجن صاحب «كنز شقة الزمالك» وزوجته 5 سنوات

بـ 1.3 مليار جنيه.. رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بأبنوب والفتح

إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بأسيوط

رئيس الوزراء يستمع إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم