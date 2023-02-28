بينها مشروع قانون الأحزاب.. رئيس البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:

1- مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الأحزاب السياسية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

2- مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء سعد الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

3- مشروع قـانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام التعليم، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.