الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة القناة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بالإنشاد الديني في حب الرسول

من احتفال الإسراء
من احتفال الإسراء والمعراج

نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية برئاسة الدكتورة مروة سمير وتنظيم منسقي الأنشطة الطلابية الدكتورة مناي محمد شاهين والدكتور محمود رشدي وفريق عمل رعاية الشباب بالكلية واتحاد طلاب الكلية، وبمشاركة نخبة من أساتذة الكلية وسط حضور طلابى كبير.

ووجه الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، كلمة إلى طلاب كلية زراعة بضرورة الاستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في حياتنا اليومية والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الهدف من الندوة هو تثقيف الطلاب وتوعيتهم بتفاصيل هذه المعجزة الربانية وقراءة الدروس المستفادة منها، لاسيما وأن هذه المعجزة تعد واحدة من أبرز المعجزات التي اختص الله بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأيده وواساه ورفع ذكره وأعلى شأنه، ووهبه وأمته في ختام رحلة المعراج فريضة الصلاة.

وشهدت الاحتفالية التى أقيمت تحت عنوان (في حب رسول الله) فكرة جديدة وهي قيام طلبة الكلية بأداء فقرات الاحتفالية حيث تنوعت الفقرات بين أعمال فنية متنوعة شملت فقرات غناء، شعر، تمثيل وعزف منفرد من طلبة الكلية الموهوبين فنيا.

وفى نهاية الحفل حرص الدكتور محمد الحماحمي على تقديم الشكر للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهما الكبير لكافة الأنشطة الطلابية،  متنمياً للجامعة وقيادتها التوفيق والسداد.

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