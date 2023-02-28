أرباح «يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة» ترتفع إلى 25 مليون جنيه في 2022

كشفت القوائم المالية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، خلال العام الماضي، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 24.91 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 24.13 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 726.42 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 599.22 مليون جنيه في 2021.

يشار إلى أن يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، سجلت صافي ربح بلغ 24.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 20.16 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.