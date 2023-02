«ميتا» تتيح للمراهقين إزالة الصور ومقاطع الفيديو الفاضحة من الإنترنت

2/28/2023 10:17:18 AM

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 10:17 ص 2/28/2023 10:17:18 AM

يرسل التحذير للمراهقين"بمجرد إرسال تلك الصورة، لا يمكنك استعادتها"، وغالبًا ما يتجاهل حقيقة أن العديد من المراهقين يرسلون صورًا صريحة لأنفسهم تحت الإكراه، أو دون فهم العواقب.

وتهدف أداة جديدة عبر الإنترنت إلى إعطاء بعض التحكم للمراهقين، أو الأشخاص الذين كانوا في سن المراهقة، وإزالة الصور ومقاطع الفيديو الفاضحة لأنفسهم من الإنترنت.

الأداة التي يطلق عليها اسم Take It Down، يتم تشغيلها من قبل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ويتم تمويلها جزئيًا من قبل Meta Platforms، مالك Facebook و Instagram .

ويتيح الموقع لأي شخص مجهول الهوية - ودون تحميل أي صور فعلية - إنشاء ما هو في الأساس بصمة رقمية للصورة.

وتنتقل بصمة الإصبع هذه (مجموعة فريدة من الأرقام تسمى "التجزئة") إلى قاعدة البيانات وتقوم شركات التكنولوجيا التي وافقت على المشاركة في المشروع بإزالة الصور من خدماتها.

الآن ، المحاذير. المنصات المشاركة ، اعتبارًا من يوم الاثنين ، هي Meta Facebookو Instagram و Yubo و OnlyFans و Pornhub ، المملوكة لشركة Mindgeek. إذا كانت الصورة على موقع آخر ، أو إذا تم إرسالها في نظام أساسي مشفر مثل WhatsApp ، فلن يتم حذفها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا غير شخص ما الصورة الأصلية - على سبيل المثال، قصها أو إضافة رمز تعبيري أو تحويلها إلى صورة meme - فإنها تصبح صورة جديدة وبالتالي تحتاج إلى تجزئة جديدة.

الصور المتشابهة بصريًا - مثل نفس الصورة مع وبدون مرشح Instagram، سيكون لها علامات تجزئة متشابهة، تختلف في حرف واحد فقط.

قال جافين بورتنوي ، المتحدث باسم NCMEC: "تم تصميم Take It Down خصيصًا للأشخاص الذين لديهم صورة لديهم سبب للاعتقاد بأنها موجودة بالفعل على الويب في مكان ما، أو يمكن أن تكون كذلك". "أنت مراهق وتواعد شخصًا ما وتشاركه الصورة. أو ابتزك أحدهم وقال ، "إذا لم تعطني صورة أو صورة أخرى لك ، فسأفعل س ص."

قال بورتنوي إن المراهقين قد يشعرون براحة أكبر في الذهاب إلى موقع ما بدلاً من إشراك تطبيق القانون، والذي لن يكون مجهولاً، لأحد.

وقال: "بالنسبة للمراهق الذي لا يريد هذا المستوى من المشاركة، فإنهم يريدون فقط أن يعرفوا أنه قد تم إزالته، فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لهم".

وتشهد NCMEC زيادة في التقارير المتعلقة باستغلال الأطفال عبر الإنترنت. تلقى CyberTipline غير الربحي 29.3 مليون تقرير في عام 2021 ، بزيادة 35٪ عن عام 2020.

وحاولت Meta ، عندما كانت لا تزال Facebook ، إنشاء أداة مماثلة ، على الرغم من أنها مخصصة للبالغين ، في عام 2017. لم تسر بشكل جيد لأن الموقع طلب من الأشخاص إرسال صورهم العارية (المشفرة) إلى Facebook - وليس الشركة الأكثر ثقة حتى في عام 2017.

واختبرت الشركة الخدمة في أستراليا لفترة وجيزة ، لكنها لم توسعها إلى دول أخرى، ففي عام 2021، ساعدت في إطلاق أداة للبالغين تسمى StopNCII - أو الصور الحميمة غير الحسية ، AKA الانتقام الإباحية.

ويتم تشغيل هذا الموقع من قبل منظمة غير ربحية في المملكة المتحدة، وهي UK Revenge Porn Helpline ، ولكن يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم استخدامه.

ولكن في ذلك الوقت ، تفاقم الاستغلال والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين وكذلك البالغين.

وتستخدم العديد من شركات التكنولوجيا بالفعل نظام التجزئة هذا لمشاركة صور حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وإزالتها والإبلاغ عنها. قال بورتنوي إن الهدف هو تسجيل المزيد من الشركات.

لم يلتزم Twitter و TikTok حتى الآن بالمشروع. ولم ترد أي من الشركتين على الفور على رسالة للتعليق يوم الأحد.

قال أنتيجون ديفيس، رئيس السلامة العالمية في Meta، إن Take It Down هي واحدة من العديد من الأدوات التي تستخدمها الشركة لمعالجة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم على منصاتها.

وتابع:"بالإضافة إلى دعم تطوير هذه الأداة وامتلاك أنظمة إعداد التقارير والحظر على منصتنا، نقوم أيضًا بعدد من الأشياء المختلفة لمحاولة منع حدوث هذه الأنواع من المواقف في المقام الأول. لذلك ، على سبيل المثال ، لا نسمح للبالغين غير المتصلين بإرسال رسائل للقصر ".

ولفت ديفيس، إلى أن الموقع يعمل مع صور حقيقية وصناعية ولدت بواسطة الذكاء الاصطناعي و"التزييف العميق"، يتم إنشاء Deepfakes لتبدو وكأنها أشخاص حقيقيون حقيقيون يقولون أو يفعلون أشياء لم يفعلوها في الواقع.