الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «الدلتا للسكر» تقفز بنسبة 121% خلال 2022

الدلتا للسكر
الدلتا للسكر

كشفت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر، عن العام الماضي، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 121%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 850.4 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 385.01 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي إلى 3.76 مليار جنيه، مقابل 3.241 مليار جنيه خلال 2021. 

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها خلال العام الماضي إلى حالة السوق التي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.

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