«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات
-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان
الراية الاولي: 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم
الراية الثانية: 2ك نترات كالسيوم
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة
برنامج الري
هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
- مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء
-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة
- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.