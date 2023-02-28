الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش

محصول المشمش
محصول المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
ثانيا: التسميد
اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان
الراية الاولي: 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم
الراية الثانية: 2ك نترات كالسيوم
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 
برنامج الري
هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام  
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
- مكافحة حفارات  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء
-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة

- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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