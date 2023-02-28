«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

اولا: اهم العمليات

-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد

اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان

الراية الاولي: 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم

الراية الثانية: 2ك نترات كالسيوم

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

برنامج الري

هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق

- مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم

- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء

-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة

- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.