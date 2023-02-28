تدشين مبادرة «100 مليون شجرة» في حي الضواحي ببورسعيد

شهدت هالة أحمد أبو العز رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، تدشين المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بشارع نهضة مصر في الحي، وذلك بحضور عدد من المواطنين والأطفال الصغار الذين حرصت رئيس الحى على مشاركتهم لتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ فعاليات المبادرة وتعليم الصغار المساهمة في تجميل الشوارع والميادين.

وذلك كأحد أهداف المبادرة لنشر الوعي بأهمية زيادة المساحات الخضراء ونشر اللون الأخضر بمختلف مناطق الحى وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء

ودشنت رئيس الحى المبادرة بزراعة 350 من تلك الأشجار المثمرة بامتداد شارع نهضة مصر، وتشمل أشجار الزيتون والبرتقال والرمان واليوسفي والليمون والجوافة بالإضافة إلى عدد من الأشجار المزهرة مقدمة من وزارة الإنتاج الحربي.

- أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي

وقد أكدت رئيس الحى على أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة

وأشارت رئيس الحى إلى أنه تم حتى الآن زراعة 450 شجرة مثمرة بنطاق الحى حيث تم البدء في زراعة 100 شجرة مثمرة بامتداد شارع محمد علي و 350 شجرة بشارع نهضة مصر، لافتة إلى أنه سيتم استكمال زراعة 1550 شجرة أخرى بعدد من مناطق وشوارع الحي.

ليبلغ عدد ما سيتم زراعته 2000 شجرة موزعة على عدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها فى زراعة الأشجار ونشر المساحات الخضراء بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء وزيادة الوعي البيئي.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث