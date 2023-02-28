يورونيوز: أزمة تكلفة المعيشة تتوغل فى أوروبا.. الأسر تكافح فى جميع أنحاء القارة

أكد موقع يورونيوز، أن أزمة تكلفة المعيشة تتوغل في أوروبا والأسر تكافح في جميع أنحاء القارة لدفع فواتير الكهرباء والغاز مع تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال التقرير: لقد بدأت مع الطاقة ولكن أزمة تكلفة المعيشة انتشرت الآن إلى جميع القطاعات وتؤثر على كل أوروبا وخارجها، وتتكون المشكلة من العديد من المكونات، ولكن أكثر ما يهم القادة السياسيين ويؤثر على الأسر هو تضخم أسعار المواد الغذائية.

في فبراير، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهرًا تقريبًا، ومع ذلك، تواصل أسعار المواد الغذائية اتجاهها التصاعدي.

ويوضح ريك دي أوليفيرا، محلل الطاقة: "عندما نتحدث عن أسعار الطاقة مقابل تكلفة الغذاء، هناك تأثير، تأخر يجب أن نضعه في الاعتبار، أسعار الطاقة المنخفضة هذه التي لدينا الآن بحاجة إلى ترجمتها إلى انخفاض تكاليف إنتاج الغذاء حتى نتمكن من رؤية (فرق) السعر".

وأضاف: "على سبيل المثال، الأسعار التي نراها في محلات السوبر ماركت اليوم - تنعكس على أسعار الطاقة قبل ستة أشهر، عندما تم إنتاج الطعام، لذلك نعتقد أننا سنشهد فقط انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية في حوالي 6 أشهر إذا أسعار الطاقة تستقر".

وفي يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بمعدل 18.4% مقارنة بالعام الماضي.

وبرزت المجر باعتبارها "بطلة" ارتفاع أسعار المواد الغذائية (48.2%) ، تليها ليتوانيا (32%) ثم سلوفاكيا (28.6%).

وسجلت أدنى زيادة في الأسعار في سويسرا (5،8%) وقبرص (10،3%).

وتوقع دي أوليفيرا، "نعتقد أن ثقة المستهلك ستتحسن بالتأكيد بحلول نهاية عام 2023، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لحل أزمة تكلفة المعيشة".

يعد تأثير أزمة تكلفة المعيشة أخطر تهديد للمجتمع العالمي وفقًا لتقرير المخاطر لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ترتفع أسعار المواد الغذائية وتزيد من انعدام الأمن الغذائي وتزيد من التوترات الاجتماعية، كما أنها ترهق ميزانيات الحكومات التي تكافح مع ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية وتقلص القدرة على تمويل الحماية الاجتماعية الإضافية للفئات الأكثر ضعفًا.