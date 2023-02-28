ارتفاع أسعار الدواجن اليوم 28 فبراير 2023 خلال التعاملات الصباحية

أصبحت أسعار أسعار الفراخ البيضاء تتصدر ترند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات القليلية الماضية، حيث تراجعت الأسعار بشكل سريع ما يقرب عن 20%، وذلك بعد دخول الفراخ البرازيلي الأسواق المصرية، ولكن بدأت الأسعار في الصعود مرة أخرى اليوم، وارتفعت أسعار الدواجن اليوم بشكل مفاجئ لتسجل اليوم نحو 73- 74 جنيها في المزرعة بعدما وصلت 65 جنيها،

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ البيضاء: ارتفعت أسعارها على أرض المزراعة لتسجل من بين 73 جنيهًا إلى 76 جنيهًا للكيلو بعد أن كانت تسجل 65 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، وتصل إلى المستهلك اليوم بـ 85 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: ارتفعت أسعار الفراخ البلدي لتسجل على أرض المزراعة 106 جنيهات للكليو، وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية بـ 112 جنيهات للكيلو.

الفراخ الساسو الحمراء: ارتفعت أيضا أسعار الفراخ الساسو خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت من أرض المزراعة سعر 100 جنيها للكيلو، بينما سجلت في محلات التجار سعر 110 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: ارتفعت أيضا أسعار الفراخ الأمهات لتسجل على أرض المزراعة 65 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك بـ 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه والكبد والقوانص في محلات التجارية اليوم

كيلو أوراك الفراخ اليوم بـ 88 جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ يرتفع ليسجل من 60 جنيها إلى 70 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

ارتفاع أيضا أسعار البانية ليسجل سعره بين 175- 200 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر كيلو الكبد والقوانص بـ 85 جنيهًا.

ارتفع سعر هياكل الفراخ ليسجل 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت الأبيض والساسو البلدي اليوم

ثبت سعر الكتكوت الأبيض ما بين 18 إلى 19 جنيهًا.

ثبت سعر الكتكوت الساسو بين 16 إلي17 جنيهًا.

ثبت سعرالكتكوت البلدي بين 7.50 إلى 8 جنيهات.

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم

استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 107 و108 جنيهات في بورصة الدواجن.

كما استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض إلى 105 جنيهات في بورصة الدواجن.

واستقرت أسعار كرتونة البيض البلدي لـ109 جنيهات في بورصة الدواجن.