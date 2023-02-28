مع قرب افتتاحه.. أبرز 5 كنوز يعرضها المتحف المصرى الكبير

استعرضت مجلة EnVols الفرنسية المتخصصة في السفر والترفيه، أبرز خمس "كنوز رائعة" يعرضها المتحف المصري الكبير مع قرب افتتاحه.

وقالت المجلة من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير (أخيرًا) هذا العام، بعد عقدين من إطلاق المشروع، والذي ينتظره جميع عشاق مصر القديمة بفارغ الصبر، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة في منطقة القاهرة، سيكون هذا المجمع الضخم أكبر متحف للمصريات في العالم.

سيتمكن الزوار من اكتشاف ما يصل إلى 100000 عمل هناك موزعة على 24000 متر مربع.

واضافت المجلة، أن عامل الجذب الرئيسي لهذه المؤسسة الفرعونية، حيث سيتم عرض المجموعة الكاملة من كنز توت عنخ آمون لأول مرة منذ عام 2018، وهي فرصة (إعادة) اكتشاف بعض من أثمن الأشياء التي اكتشفها هوارد كارتر في عام 1922.

قناع توت عنخ آمون الجنائزي

هذا هو محور الكنز وأحد العناصر الأكثر شهرة في كل العصور، ويتكون القناع الجنائزي للفرعون من 10 كجم من الذهب الخالص ، وهو تحفة فنية في صناعة الذهب المصرية تجمع بين المواد الثمينة مثل الذهب واللازورد والعاج.

مسلسل توابيت ملك مصر الشاب

تم اكتشاف هذا التابوت في نوفمبر 1922، وهو في الواقع عبارة عن سلسلة من ثلاثة توابيت ذات حجم متناقص، وموضوعة واحدة داخل الأخرى، مصنوع من الذهب الخالص، قياسه الأكبر 2.2 متر، ويمثل توت عنخ آمون وذراعيه متقاطعتان، ويحمل الصفات الملكية، صولجان الحكة والمذبة، تمت استعادة الأخير لأول مرة في عام 2019.

ضريح أنوبيس

ضريح أنوبيس هو أحد أكثر الأشياء شهرة في المقبرة، ويصور الإله الجنائزي أنوبيس في شكله الحيواني، وهو جالس لمراقبة ابن آوى، وقد تم تشكيل هذه المجموعة من تمثال وقاعدة شبه منحرفة بالكامل تقريبًا من الخشب.

عرش الطفل فرعون

من الخشب المغطى بالذهب، ويصور عرش توت عنخ آمون مشهدًا بين الفرعون الشاب وزوجته عنخيس آمون على ظهره ومزين برؤوس أسود رائعة وثعابين مجنحة على المقعد، وهو قطعة أثاث نادرة تبرز الحياة اليومية للملك خلال حياته.

صندوق الضريح مع الجرار الكانوبية

يحتوي هذا الضريح الفخم المذهب على صندوق مرمر يحتوي على الجرار الكانوبية التي تحتوي على أحشاء الملك الشاب، وتشهد الكتابات الهيروغليفية المنقوشة، وأفاريز الصل المقدس المنتصبة، وتماثيل الآلهة إيزيس ونفتيس وسلكيس ونيث على الصقل الشديد للفن الجنائزي المصري.