ارتفاع الذرة البرازيلى.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

شهدت أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي ارتفاعًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني، حيث سجلت اليوم 15750 جنيهًا للطن مقابل 15300 جنيهًا أمس الإثنين، بينما زادات أسعار الذرة الصفراء الروماني لتسجل اليوم 15250 جنيهًا للطن، بينما سجلت أمس 15000 جنيهًا للطن.

أسعار الذرة الصفراء بأنواعها المستوردة اليوم

أرتفعت أسعار الذرة الصفراء برازيلى المستوردة اليوم لتسجل 15750 جنيهًا .

زادات أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم 250جنيهًا في الطن ليسجل 15250 جنيهًا.

زادات أيضا أسعار طن الذرة الصفراء أوكراني المستوردة 250 جنيهًا في ليسجل 15250 جنيهًا .

زادات سعر طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم 250 جنيهًا ليسجل 15000 جنيه .

إرتفعت أيضًا سعر طن الذرة الصفراء أرجنيني المستوردة اليوم 15750 جنيهًا للطن.

ثبتت الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم عند نفس أسعار أمس 15250 جنيهًا للطن.

أسعار فول الصويا اليوم في بورصة الكناني

شهدت أسعار الفول الصويا استقرارًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت نفس أسعار أمس في بورصة الكناني.

ثبتت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 27500 جنيه للطن.

ثبتت أسعار صويا 46% محلي اليوم عند نفس أسعار أمس لتسجل 28000 جنيه للطن.

ثبتت أسعار صويا 46% مستورد لتسجل 28000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا عند نفس أسعار أمس لتسجل 28250 جنيهًا للطن.

وثبتت أسعار الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس لتسجل 9300 جنيه للطن.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس لتسجل 44000 جنيه للطن.

وقد سجل قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس 8250 جنيهًا للطن.

أسعار العلف بادي نامي وناهي اليوم

سجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 22400 جنيهًا للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 22.300 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 21.700 جنيه للطن، وقد استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 22500 جنيه للطن.