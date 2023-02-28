بسبب السرعة الجنونية.. مصرع وإصابة 4 شباب كانوا يستقلون دراجة بخارية بزفتى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية بـ ميكروباص، على طريق زفتى - بركة السبع بمنطقة هايبر الوكالة بزفتى، وأمام المدخل الأوسط لموقف سيارات طنطا بزفتي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى زفتى العام.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد شوقي منصور مأمور قسم شرطة زفتى بتصادم دراجة بخارية وعى متنها 4 شباب في العقد الثاني من أعمارهم بسيارة ميكروباص ثابتة على طريق زفتى - بركة السبع، داخل نطاق المدينة أمام المدخل الأوسط لموقف طنطا بزفتي بمنطقة هايبر الوكالة عقب ميدان الفندق.

وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى زفتى العام، وتبين أن الأربعة أشخاص كانوا يستقلون الدراجة البخارية ويسيرون بسرعة جنونية، ووقع الحادث عندما حاول قائد مركبة "توك تيكة" كان أمامهم مفاداة كسر كبير في الأرض وهبوط فإنحرف فجأة عن الطريق، فحاول قائد الدراجة البخارية تفادي الإصطدام بها إلا أنه لم يستطيع وزحف مستلقو الدراجة البخارية والدراجة مسافة إقتربت من 70 متر علي الاسفلت لتوقفه سيارة ميكروباص واقفة أما مدخل الموقف، فيتوفي أحدهم علي الفور، ويُصاب الباقين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.