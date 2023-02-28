الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

أحمد عصام يكشف مفاجأة عن الألعاب النارية بحفل زفافه وغناء النجوم

حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام

كشف الفنان أحمد عصام، تفاصيل الألعاب النارية التي أقيمت في حفل زفافه، مؤكدًا أنه كان قد قرر تسجيل أغنية لعروسه مع الفنان تامر حسني، وقاما بتسجيلها فعلًا في ستوديو تامر.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن شقيقه محمد قام بتنظيم الألعاب النارية في الحفل، وكانت مفاجأة كبيرة له لم يعلم عنها شيئًا سوى وقت الحفل، ولهذا استغنى عن الأغنية واكتفى بالألعاب النارية.

الشركات المنظمة للحفل

وأكد خلال الحلقة أنه اختار خلال حفل زفافه عددًا من الشركات الخاصة بالديكور والدجي والخيام؛ لأنها اختار فندقًا مفتوحًا ليستوعب كل الأعداد الموجودة، مشيرًا إلى أنه مع هذه الضخامة وهذا الكم الكبير للشركات والمتخصصين والفندق لم يتكلف منها أي شيء وكلها كانت هدية له، حتى مصاريف النقل والعمالة، ولهذا وصف حفل زفافه بمظاهرة حب. 

وأوضح أن الاستعداد لحفل الزفاف من كل الشركات المشاركة فيه استغرق ما يقارب 3 أسابيع.

غناء النجوم في الحفل

وعن غناء النجوم معًا في حفل الزفاف، أكد أنها كلها جاءت بمحض الصدفة، حيث تصادف غنائه مع محمد حماقي على المسرح، وصعد محمد منير للمسرح وغنا معًا أغنية "المدينة"، وصعد فريق "واما" للمسرح وغنوا مع منير.

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