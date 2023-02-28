رمضان 2023.. ياسر جلال عن «علاقة مشروعة»: رومانسى تشويقى

كشف النجم ياسر جلال تفاصيل عن مسلسل «علاقة مشروعة» خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، قائلاً: "كل الأخبار عن المسلسل ليس لها علاقة بموضوع ولب العمل، لكن كل اللي أقدر أقوله أنه مسلسل جديد وتجربة جديدة بالنسبة لي وأنا سعيد به، خاصة أن أحداثه غير متوقعة فهو ينتمي لنوعية الدرامة الرومانسية المخلوطة بـ"السسبنس".

ووجه ياسر جلال، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مائدتها الدرامية في موسم رمضان القادم، قائلاً: "أوجه التحية للمتحدة لأن لديهم مائدة دسمة متنوعة وقيمة من الدراما".

مي عمر قنبلة تمثيل وهي أختي وصديقتي وممثلة شاطرة. وبينا «كميا»

وأشاد بأداء الفنانة مي عمر في المسلسل، قائلاً: “مي عمر عاملة دور مفاجئة قنبلة وهي ثاني اللقاءات بيننا بعد مسلسل ”الفتوة"، وهي ممثلة شاطرة جداً وبينا "كميا" مي عمر قنبلة تمثيل، وهي أختي وصديقتي وممثلة شاطرة.. ميمي جمال عاملة حاجة تجنن وفيه مجموعة شباب عاملين أداء هايل ومتطور".

وكشف أن المسلسل الذي ينتمي لأعمال الخمسة عشرة حلقة كتب منذ عامين قبل قيامه بمسلسل الاختيار، قائلاً: “المسلسل مكتوب منذ عامين والمفروض كنت أعمله قبل تجربة الاختيار وأجلته الكاتبة سماح الحريري لما بعد الاختيار، وقلتلي مسلسلك واختار توقيته ولكن لقيتها بتقلي يلا بينا وعرضته على المتحدة وعجبهم وتحمسوا ونحن الآن نقوم بالتصوير المكثف على مدار 24 ساعة، والمخرج خالد مرعي متشدد في كل التفاصيل ومهتم بكل التفاصيل”.

وتابع: “مسلسل علاقة مشروعة رومانسي تشويقي، وهتبقوا حاطين إيديكم على قلبكم طول المسلسل”.

يذكر أن «علاقة مشروعة» يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا في الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل «الفتوة» في شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه في حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

مسلسل «علاقة مشروعة» تدور أحداث العمل في إطار اجتماعى، بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.