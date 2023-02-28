ثالث أفضل لاعب فى الفريق.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتلاند أمام بروندبى؟

شارك إمام عاشور محترفنا المصري في صفوف ميتلاند الدنماركي، بخسارة فريقه اليوم الإثنين على يد نظيره بروندبي بهدف نظيف.

عاشور شارك أساسيًا في تشكيل فريقه منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، وحصل على تقييم 7.4 من 10 كثالث أفضل لاعب في فريقه باللقاء.

ويقدم «الدستور» بالأرقام ماذا قدم عاشور في لقاء فريقه بمسابقة الدوري اليوم من خلال موقع «سوفا سكور».

شارك 90 دقيقة.

سجل: 0.

صنع: 0.

تصويت على المرمى: 0.

تصويت خارج المرمى: 2.

تصويبات تم إيقافها: 2.

مراوغات 5 نجح في 2.

لمس الكرة 62 مرة ومرر33 تمريرة منهم 28 صحيحة بنسبة نجاح وصلت 85%.

مرر كرة هدف محقق واحدة بشكل صحيح.

أرسل عرضية واحدة وكانت صحيحة.

قام بـ 4 كرات طويلة منهم 3 صحيحة.

قام بـ16 تدخل أرضي فاز بـ 10 منهم.

قام بـ3 تدخلات هوائية وفاز في 1.

تحصل على 7 أخطاء.

قام بقطع الكرة 4 مرات.

واستقبل ميتلاند، ضيفه بروندبي، في الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (إم سي أتش أرينا)، في إطار الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الدانماركي.

وخسر ميتلاند بهدف نظيف سجله الفريق الضيف في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني لينتهي اللقاء على هذا الهدف.

وشارك إمام عاشور مع ميتلاند في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، وحتى نهايته لكن لم ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

وبهذه النتيجة هبط ميتلاند للمركز السادس برصيد 26 نقطة، بينما قفز بروندبي للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وسجل النجم المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، هدف في مباراة الذهاب أمام سبورتنج لشبونة، إلى جانب إحرازه هدفًا في مباراة فيبورج، في اللقاء الذي انتهى بفوز ميتيلاند، برباعية نظيفة.

وانضم عاشور إلى صفوف الفريق الدانماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخسر فريق ميتيلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني أمام ضيفه سبورتنج لشبونة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بأربعة أهداف دون رد.

وجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند منذ بداية مباراة اليوم، وحل بديلًا في الدقيقة 46.