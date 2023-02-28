الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير لـ«الدستور»: زيارة مدبولى لقطر تنقل العلاقات بين الدولتين لمرحلة التنفيذ

رامي زهدي
رامي زهدي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة، الإثنين، مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.

 

وحضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

 

خبير: الزيارة فرصة لمرحلة التنفيذ

وقال رامي زهدي  خبير الشئون الأفريقية، إن زيارة مدبولي لقطر، مهمة لأنها تتنقل من مرحلة النوايا الطيبة بين الدولتين لعلاقات منفذة على الأرض، لأنه زيارة مدبولي تعني جلسات عمل تنفيذية والانتقال لمراحل اكثر تنفيذية من بعد  اللقاءات التي جمعت بين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد.

وتابع:  “في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، لابد من التكاتف والشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الدول وهذه هي  الطريقة الأمثل لحل الأزمات؛ لاسيما وأن كل دولة عندها نقاط إيجابية ونقاط أقل إيجابية:”.

 وأضاف: “التكامل بين مصر والدول العربية والخليج وتحديدا قطر، فرصة لدراسة أوجه التعاون الممكنة وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية والمصرية وتنفيذ عددا من المشروعات، لأن الزيارة معنية بالجانب الاقتصادي مع تقديم المزيد من الدعم المصري  للمستثمر  القطري سواء كان حكومي أو خاص، خصوصا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ولديها عوائد استثمار مرتفعه القيمة  وفي نفس الوقت قطر تمتلك إمكانيات مالية وصناديق خاصة للاستثمار، كما أن الزيارة تتيح امكانية تبادل الخبرات التنفيذية بين الحكومات وبعضها البعض وحل الازمات وموجهة ارتفاع الأسعار، في ظل عدم توافر النقد الأجنبي الذي يواجه العديد من الدول”.

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