«سنقيم أكاديميات تشارك الجيوش الأفريقية في إدارتها».. أبرز تصريحات ماكرون

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، كلمة حول السياسة العسكرية والاقتصادية لفرنسا تجاه دول إفريقيا، في مؤتمر صحفي في باريس.

ورصدت قناة القاهرة الإخبارية، أبرز تصريحات ماكرون في الإنفوجراف التالي:

أولا: على فرنسا التحلي بالتواضع تجاه أفريقيا وتقديم نموذج شراكة جديد مع الدول الأفريقية.

ثانيا: سنتوقف عن إقامة قواعد عسكرية تقليدية، وسنقيم بدلا منها أكاديميات تشارك الجيوش الأفريقية في إدارتها.

ثالثا: سيكون هناك خفض ملحوظ في عدد الجنود الفرنسيين بأفريقيا وزيادة في المعدات وبرامج التدريب.

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