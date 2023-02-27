الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوق الكانتو».. قصة فتاة يونانية تزوجت سرًا من أمير كرارة

أمير كرارة
أمير كرارة

يخوض النجم أمير كرارة المارثون الرمضاني القادم بمسلسل «سوق الكانتو»، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد شخصية شاب يدعى طه، ويسكن في منطقة شعبية يعمل في تجارة القماش.

ويقع الفنان أمير كرارة في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عز الدين بالعمل، وتحدث بينهما قصة حب.

وتظهر الفنانة مي عز الدين، بشخصية مختفلة تمامًا وهى فتاة يونانية تدعى «راوية» وتتزوج طه الذى يجسد دوره أمير كرارة، في السر وتتصاعد الأحداث سريعًا حيث تكتشف أنها حامل منه ولكنه يطلب منها إجهاض الطفل وهو الأمر الذي يجعلها في ورطه مع إهلها، لتخليها عنها.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك في بطولة مسالسل "سوق الكانتو" إلى جانب أمير كرارة، كل من النجوم مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار.

آخر أعمال أمير كرارة

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة قدم رمضان الماضي مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى- جوهر".

سوق الكانتو مي عز الدين قصة حب مها نصار إجهاض الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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