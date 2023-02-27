الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الخارجية: الرئيس السورى ثمن احتضان مصر للاجئين السوريين

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن العنوان الرئيسي لزيارة سامح شكري لدولتي تركيا وسوريا هو الدعم الإنساني للدولتين في كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته البلدين في 6 فبراير الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إنه عقب حدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسي تركيا وسوريا، بالإضافة إلى تقديم 1500 طن مساعدات لتركيا، و1200 طن لسوريا عقب الزلزال المدمر. 

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الرئيس السوري

وتابع: أن زيارة وزير الخارجية المصري ولقائه مع الرئيس السوري، كان يشمل العديد من المحاور، كما أن بشار الأسد ثمن دور مصر واحتضانها للسوريين فيها، كما أكد تقديره البالغ لاتصال الرئيس السيسي بعد حدوث الزلزال المدمر. 

وأردف أبوزيد، أن هناك حرصا من القيادة السورية لتطوير علاقاتها بالدول العربية والمحيطة في المنطقة وتفعيل دورها، كما أن اللقاء لم يتطرق إلى الحديث حول زيارة الرئيس السوري للقاهرة.

الخارجية الرئيس السيسي احتضانها للسوريين مصر الزلزال المدمر

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