الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 عامًا لسائق لاتجاره فى الحشيش بقنا

حشيش
حشيش

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة سائق توك توك بالسجن 15 سنة، بتهمة الاتجار في الحشيش بمركز الوقف شمالي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وسمعان شهيد، وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق توك توك بتهمة بحوزته كمية من المخدرات، وجهت جهات التحقيق للمتهم أيمن.ب.م، 31 عاما، سائق توك توك، تهمة الإتجار في الحشيش المخدر، وحيازة فرد روسي وطلقة نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4238  لسنة 2022، جنح الوقف والمقيدة برقم 2843 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.

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