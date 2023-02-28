خبراء: زيارة مدبولى لقطر تعزز التعاون والشراكة والعودة للقومية العربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة، أمس الإثنين، مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.

وحضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

باحثة: الزيارة توطد العلاقات الدبلوماسية ودعم القومية العربية

وفي هذا الإطار قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية رحمة حسن لـ الدستور: تمثل زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، بمثابة انتقال للعلاقات من مرحلة توطيد العلاقات الدبلوماسية ودعم القومية العربية إلى المرحلة التنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي والشراكات في كافة المجالات وتعزيز سبل الاستثمار، خاصة بعد دعوة الدكتور مصطفى مدبولي لرجال الأعمال من البلدين لاستثمار تلك العلاقات خلال مشاركته في احتفالات اليوم الوطني القطري ومرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين في ديسمبر الماضي.

وتابعت: تكمن أهمية الزيارة في كونها تأتي بعد الزيارة الأولى للرئيس السيسي للدوحة بدعوة من الأمير القطري تميم بن حمد آل ثانِ، وأعقبها حضور الرئيس السيسي لافتتاح كأس العالم والتي سبقها زيارة الأمير تميم إلى مصر، مما يؤكد على تعزيز التعاون والشراكة العربية والعودة للقومية العربية في ظل الأزمات التي يواجهها العالم والحاجة إلى التقارب العربي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

وأضافت: كما من المتوقع أن تشهد الزيارة زيادة الاستثمارات القطرية في مصر في ظل تصريحات الأمير تميم بذلك كما أكد على ثقته في الاقتصاد المصري الذي استطاع أن يواجه الصدمات الاقتصادية، في ظل الضمانات التى قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

أكاديمي قطري: الزيارة فرصة للتشاور بين البلدين

ومن جانبه قال الأكاديمي القطري فرحان عاصي لـ “الدستور”: هذه فرصة قيمة لكي يتشاورا بينهم وأكيد كثقل سياسي وموقع إقليمي يجعل من الدولتين قوة اقتصادية وسياسية ولكي تحل كثير من الأمور من جميع النواحي.

وتابع: منذ القدم والعرب والبلاد العربية يتبادلون التجارة فيما بينهم وهذا يقوي أواصل المحبة والتلاحم والتراحم ويجب التبادل التجاري وتقويته في المجال العلمي والطبي والرياضي وتبادل الخبرات، وكذلك في المجال الإعلامي والسياحي. وقطاع الصحة والعلم والمعرفة والتجارة والصناعة والزراعة وقطاع السياحة والسفر وتابع: أكيد روح الأخوة والتلاحم والرغبة في تطوير العلاقات الأخوية ومصر وقطر إخوة ولهما ثقل إنساني وسياسي وهما دولة واحدة.