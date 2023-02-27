الاثنين.. مبادرات للحفاظ على التراث المصري في ندوة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة "مبادرات المجتمع المدني للحفاظ على الآثار والتراث المصري: نماذج مختارة"؛ وذلك في السادسة من مساء الإثنين المقبل ببيت السناري بالسيدة زينب.

يدير الندوة د.أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة وعضو لجنة التاريخ والآثار، ويشارك فيها د.أيمن فؤاد، رئيس الجمعية المصرية التاريخية ويتحدث عن "المسكوت عليه في تطوير القاهرة التاريخية"، شكرى أسمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراث هليوبوليس و يتحدث عن "الحماية المجتمعية للمناطق التراثية والاحياء ذات القيمة المتميزة - مبادرة تراث مصر الجديدة نموذجاً"، د. فاطمة كشـك، الباحثة في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية والمركز البولندي لآثار البحر المتوسط وتتحدث عن "إيجيبتولجى بالعربي - مبادرة لتبسيط علم المصريات"، د.مى الإبراشي، مؤسس جمعية الفكر العمراني وتتحدث عن "مبادرة الأثر لنا: التراث كمحرك للتنمية".

تحدّد المادة الأولى من قانون حماية الآثار على حماية كلّ ما “أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.

تتوزّع تبعيّة كلّ ما هو قديم ويعود إلى حقب أو فترات سابقة بين أكثر من جهة في مصر. فهو إما أثري يخضع لقانون حماية الآثار ورقابة وزارة السياحة والآثار، وتتشارك المؤسّسات الدينية مع وزارة الآثار فيما يتبعها من آثار، أو تراثي أو مميّز ويخضع لهيئة التنسيق الحضاري التي تتبع وزارة الثقافة.