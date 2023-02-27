الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«نساء مصر»: سيناء تشهد تنمية غير مسبوقة بفضل قيادتنا السياسية

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمّنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في تفقد المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة رؤية متكاملة لتنمية سيناء، والتي تستمر في مقدمة أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي.

أشارت العبسي في بيان اليوم إلى أن هذه البقعة المباركة من الوطن لها خصوصية في نفوس المصريين حكومة وشعبا وبفضل الإرادة السياسية والقيادة الرشيدة للرئيس السيسي، تمكنت مصر من دحر الإرهاب وتوفير التمويل اللازم للتنمية، ومن ثمّ انطلقت المشروعات التنموية في كافة المحاور، والتي شملت تحسين البنية التحتية، وإنشاء شبكة طرق بكفاءة عالمية، فضلا عن التوسع في إنشاء المطارات والموانئ، وتدشين المدن السكنية وفقا للتقنيات الحديثة.

وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، على دعمها لكافة الجهود الساعية لتنمية الوطن، موضحة أن البلاد تحتاج إلى تعاون مثمر بين الهيئات والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تضافر الجهود للارتقاء بالمجتمع، وتابعت: ومن ناحية أخرى فمن الأهمية بمكان، دعم تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، لأنها نواة بناء الأسرة الإيجابية التي تشارك في النهوض بالوطن وتشكيل مستقبله.

ونوهت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الدولة أطلقت العديد من مبادرات المجتمع المدني التي استهدفت تعزيز التمكين الصحي للمرأة، والحد من زواج القاصرات، ومكافحة ختان الإناث، والاهتمام بتعليم الفتيات لاسيما في المحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، باعتباره من أولويات السياسات التنموية بالدولة.

أضافت العبسي، أن الدولة وفرت منظومة تعليمية حديثة ومتطورة لأهالي سيناء ومدن القناة، إذ تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية.

وقدمت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية، لجهودهما من أجل حماية واستقرار الوطن العزيز، قائلة: "نحن كقوى مدنية نقف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي من أجل التنمية والبناء".

الدكتورة منال العبسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العمومية لنساء مصر المعدات المشاركة تنمية وإعمار سيناء

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