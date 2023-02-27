«ضرب نار».. أحمد العوضي يُثير فضول جمهوره بكواليس شخصية «جابر الكوماندا»

يواصل المخرج مصطفى فكري، أعمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ضرب نار"، بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، استعدادًا لخوض سباق الدراما الرمضانية 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبطلي العمل “العوضي وياسمين”، والتي تظهر شكل القصة المختلفة التي يقدمها الثنائي من واقع الحارة الشعبية لكن بشكلها الحقيقي التي تلامس قلوب الجمهور.

وحاول “العوضي” منذ قراءة النص لأول مرة تقديم شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه في "اللي مالوش كبير" بشخصيته الشهيرة "الخديوي"، التي نال عليها إشادات واسعه.

ويظهر “العوضي” في العمل الجديد بشخصية “جابر الكوماندا” الذي يعاني من أزمات وصعوبات الحياة في رحلته للبحث عن الرزق، إلا أنه يجد فتاة أحلامه والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز في دور "مهرة" التي تكمل معاه رحلته وسط وجود صعاب عديدة، ليظهر هذا الثنائي حالة رومانسية ممزوجة بالاكشن في وجود سمات الحارة الشعبية الطيبة.

"ضرب نار"من الاعمال المتداولة للحارة الشعبية بشكلها التقليدي المعروف لملايين من الجمهور المنتظرين لمتابعته، وهو ما يجعله من الاعمال الاكثر إنتظارًا في شهر رمضان المقبل .