بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب الأحايوة بسوهاج

أعلن محافظ سوهاج طارق الفقي، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية "الأحايوة" شرق بدائرة مركز أخميم، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمشروعات مياه الشرب بدائرة مركز أخميم بحضور نائبه أحمد سامي القاضي والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

واستمع المحافظ - خلال الجولة- إلى شرح مفصل عن محطة المياه والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر/ ثانية، وتخدم 44 ألف نسمة بقريتي "الأحايوة شرق، والكولة"، وتضم المحطة "مأخذ، ومبنى المرشحات، وخزان أرضي، وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور، ومعمل المحطة "، مشيدا بالمستوى المتميز للمحطة على مستوى الإنشاءات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، مؤكداً أن المحافظ تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم بالمحطة الجديدة التي ساهمت في توفير كوب مياه نظيف لهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرة "حياة كريمة"، وما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع ساهمت في تغيير واقف الريف بقرى سوهاج.