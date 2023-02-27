فحص 584 مواطنا ضمن القافلة الطبية المجانية بقرى مطروح (صور)

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقريتي أبو شروف والجارة بإدارة سيوه الصحية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبتوجيهات الدكنور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور مبروك سالم القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح وتحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل.



وخلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبى علي 584 مريض شملت "عيادة الباطنة 105 مريض، عيادة الاطفال 235 مريض، عيادة النسا و تنظيم الاسرة 30 مريض، عيادة أنف وأذن 45 مريض، عيادة الجراحة 44 مريض، عيادة النفسية والعصبية 42 مريض، عيادة الأسنان 63 مريض، عيادة القلب والصدر 20 مريض، تحاليل طبية 66 مريض، الكشف المبكر 71 مريض، تثقيف صحي 144 مريضة، اسنان 63 مريض، استبيان 55 مريض، اشعة 7مريض " حيث تم صرف العلاج مجانا وتم تحويل 12 مريض لمستشفي سيوه.