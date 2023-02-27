الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 584 مواطنا ضمن القافلة الطبية المجانية بقرى مطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقريتي أبو شروف والجارة بإدارة سيوه الصحية.

0A845460-C280-4178-B02F-3F7615E0FF99

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبتوجيهات الدكنور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وتحت رعاية اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح و الدكتور مبروك سالم القائم بأعمال  وكيل وزارة الصحة بمطروح  وتحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل.

D9CE0B17-540B-4B3D-BEB4-5699AA737C54


وخلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبى علي 584 مريض شملت "عيادة الباطنة  105 مريض، عيادة الاطفال 235 مريض، عيادة النسا و تنظيم الاسرة  30 مريض،  عيادة أنف وأذن 45 مريض، عيادة الجراحة 44 مريض، عيادة النفسية والعصبية 42 مريض، عيادة الأسنان 63 مريض، عيادة القلب والصدر 20 مريض، تحاليل طبية 66 مريض، الكشف المبكر 71 مريض، تثقيف صحي 144 مريضة، اسنان 63 مريض، استبيان 55 مريض، اشعة 7مريض " حيث تم صرف العلاج مجانا  وتم تحويل 12 مريض لمستشفي سيوه.

A236AE3D-4699-4A0C-BD34-A183B49BC2EA
BD35DF81-5E1B-4B76-930F-711AC02FB671
9DCDD395-10ED-42C4-8CEE-75E2F54044EC
0860A369-54F9-47E5-9BC1-F374D6171CF5
BF5081B1-5E08-4B25-9E80-C1910EFA629E
القافلة الطبية المجانية تقديم الخدمات الطبية توقيع الكشف الطبي صرف العلاج مجانا محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

«كانوا ملثمين».. النيابة تكشف تفاصيل السطو على بريد دمياط

حبس 8 متهمين فى واقعة سرقة مكتب بريد دمياط الجديدة

محافظة القاهرة تتابع مستجدات أعمال الإزالات بعزبة أبوقرن

محافظ أسوان يبحث مقترحًا لدراسة إطلاق اليوم الوطني للنخيل

التعاون الأول مع روبي.. رسالة محمد محمود عبد العزيز من كواليس «حضرة العمدة»

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية.. «غُنيم» يُتابع خطة توزيع 100 ألف شجرة ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي