الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التعاون الأول مع روبي.. رسالة محمد محمود عبد العزيز من كواليس «حضرة العمدة»

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

روج النجم محمد محمود عبد العزيز، لأحدث أعماله الدرامية «حضرة العمدة» وتشاركه البطولة النجمة روبي في أول تعاون بينهما، ومن المقرر عرض العمل  خلال سباق الدراما الرمضانية 2023.

ونشر «عبد العزيز» صورة له من كواليس العمل، حيث ظهر بـ«لحية طويلة»، وزبيبة صلاة بارزة بشكل لافت للنظر: وعلق قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ حافظ حابب يسلم على حضراتكم.. مسلسل حضرة العمده رمضان 2023 ان شاء الله، دعوات حضراتكم (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)».

منشور عبد العزيز 

وسرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره، ومحبيه، متسائلين عن تفاصيل الشخصية ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ويجسد «عبدالعزيز» خلال المسلسل شخصية مُدرس يدعى «حافظ» دورًا رئيسيًا يسهم في تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، يتمثل فى شخصية جديدة تمامًا عما سبق أن قدمه في أعماله المختلفة، وسيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة» 

ومن المقرر عرض المسلسل على مجموعة قنوات CBC الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

تفاصيل وأبطال مسلسل «حضرة العمدة» 

وتدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، فى إطار اجتماعى تشويقى ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع».

ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ويقوم بغناء التتر النجم مدحت صالح، وسيكون من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل من إخراج عادل أديب.

2023 السباق الدرامي الرمضاني النجم محمد محمود عبد العزيز حضرة العمدة رمضان المقبل محمد محمود عبدالعزيز

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