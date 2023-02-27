سوناك: الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي يضمن سيادة سكان إيرلندا الشمالية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، بعد توقيعه اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بترتيبات التبادل التجاري: “قمنا بتعديل النص القانوني لبروتوكول إيرلندا الشمالية”.

وتابع: الاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية سيفتح فصلا جديدا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى ان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيضمن السيادة لسكان إيرلندا الشمالية.

بريطانيا والاتحاد الاوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي بشأن التجارة بعد البريكست

و قال مصدر بريطاني حكومي الاثنين إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاتفاق يوم الاثنين بعد اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأكد هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.