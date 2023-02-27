أسوان يعود لسكة الانتصارات ويتغلب على غزل المحلة بالدوري الممتاز

عاد فريق أسوان، من جديد لسكة الانتصارات، بتغلبه على مضيفه غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ستاد المحلة، في إطار الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع أسوان، رصيده إلى 25 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد غزل المحلة، عند 27 نقطة، في المركز السابع.

وسجل محمد حمدي زكي، هدف التقدم، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، ثم أضاف حسام عرفات، الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يقلص النيجيري تشارلز يونج، الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وعاد أسوان، لطريق الانتصارات، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، بالخسارة أمام كل من الاتحاد السكندري والأهلي.

وجاءت المباراة، قوية بين كلا الفريقين، اللذين تبادلا الهجمات والفرص الضائعة.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول، بداية حذرة من كلا الفريقين، مع انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب دون خطورة حقيقة على كلا المرميين.

الدقيقة الحادية عشرة.. حصل محمد حمدي زكي لاعب أسوان، بطاقة صفراء، بعد تدخل على لاعب غزل المحلة.

الدقيقة الحادية عشرة شهدت أولى الفرص لأسوان، بعد صوب حسام عرفات، تصويبة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى غزل المحلة بنجاح، لترتد إلى عرفات مرة أخرى ليسدد كرة ارتطمت في القائم الأيسر.

الدقيقة الخامسة والعشرين.. شهدت هدف التقدم لأسوان، والذي جاء كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيسر لصالح أسوان عن طريق بلال السيد لترتطم بالقائم الأيسر ومن ثم تصل إلى محمد حمدي زكي ليتابع الكرة ويسدد الكرة داخل الشباك.

الدقيقة الخامسة والثلاثين.. توقف اللعب بعد إصابة حسام عرفات لاعب فريق أسوان.

الدقيقة الثامنة والثلاثين، شهدت أولى فرص غزل المحلة، بعد أرسل أحمد الشيخ، كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها المدافع معاذ الحناوي لكن حارس أسوان، تصدى لها بشكل رائع.

الدقيقة الخامسة والأربعين.. تصويبة قوية من حسام عرفات لاعب أسوان خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

الشوط الثاني

أجرى غزل المحلة، تبديلان قبل انطلاق الشوط الثاني، بنزول عبدالرحمن عاطف، بدلًا من حازم مرسى، وكريم مصطفى بدلًا من محمود علاء.

الدقيقة الحادية والخمسين.. تمريرة رائعة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان عن طريق أحمد خالد بعد مرور رائع من مدافعي غزل المحلة، لتصل إلى محمد حمدي زكي الذي سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

الدقيقة الثامنة والخمسين، شهدت التبديل الأول لأسوان، بنزول محمد ناجي بدلًا من أحمد خالد.

الدقيقة التاسعة والخمسين، تصويبة من عماد فتحي لاعب فريق أسوان من داخل منطقة الجزاء بعد اختراق رائع لكن تصدي رائع من حارس مرمى أسوان.

الدقيقة الثانية والستين، سقوط عبد الرحمن عاطف لاعب غزل المحلة ومطالبات بمخالفة لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

الدقيقة 69، ألغى الحكم هدفًا لأسوان، عن طريق حسام عرفات، بداعي التسلل، قبل أن يقرر الحكم اللجوء لتقنية الفيديو، الذي أثبتت صحته، ليعلن تقدم أسوان بالهدف الثاني.

وتلقي محمد ميدو، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة باتجاه المرمى لكنها وصلت إلى حسام عرفات ليسدد الكرة في الشباك بعد رأسية متقنة.

الدقيقة الرابعة والسبعين، تمكن تشارلز ايكبن يونج، من تقليص الفارق لفريق غزل المحلة، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن، عن طريق أوروك ليقابلها تشارلز ايكبن يونج، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، داخل الشباك.

الدقيقة السادسة والسبعين.. صوب عماد فتحي لاعب أسوان، كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق غزل المحلة ببراعة.

الدقيقة الثالثة والثمانين.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق غزل المحلة على رأس عبد الرحمن عاطف الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة التاسعة والثمانين.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق غزل المحلة من ركلة حرة من الطرف الأيسر عن طريق أحمد الشيخ شتتها الدفاع بنجاح لتنتهي الخطورة.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد، لينتهي اللقاء، بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.