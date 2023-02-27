الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

على رأسهم ماركوس راشفورد.. لاعبين تألقوا بعد مونديال قطر

راشفورد
راشفورد

تألق العديد من اللاعبين بعد كأس العالم قطر 2022، الذي انتهى في ديسمبر الماضي بشكل لافت وحتى منتصف الموسم الجاري.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين هو ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي انفجر تهديفيًا بعد المونديال القطري.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم بالأرقام أبرز اللاعبين الذين تألقوا بعد مونديال قطر..

ماركوس راشفورد

يعتبر راشفورد واحد من أبرز المهاجمين في العالم بالوقت الحالي ويمتلك سجل تهديفي رائع تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

راشفورد خاض 19 لقاء مع اليونايتد سجل 17 هدفًا وصنع 6 أهداف.

كيليان مبابي

تألق مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ووصيف بطل العالم بشكل لافت بعد مونديال قطر وشارك في 9 لقاءات وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ليونيل ميسي

بطل العالم مع الأرجنتيني واصل توهجه وأداءه في المونديال مع فريقه سان جيرمان وشارك في 9 لقاءات سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

هاري كين

كين قائد توتنهام الإنجليزي شارك في 12 لقاء وسجل 7 أهداف وصنع هدف وحيد.

فينسيوس جونيور

واحد من أبرز اللاعبين بعد مونديال قطر حيث شارك جناح ريال مدريد في 15 لقاء وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف.

وكيل أعمال محمد صلاح يعلق على أخبار رحيله عن ليفربول

علق رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، على شائعات رحيله عن صفوف الفريق.

وأعاد عباس، نشر تدوينة لأحد الحسابات المختصة بتغطية أخبار نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة، "تويتر"، معلقًا: "هراء، هذا لم تتم مناقشته أبدًا أو التفكير فيه، لم نفكر أبدًا في عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق فولهام صاحب المركز السادس، وتفصله 9 نقاط عن المربع الذهبي للبريميرليج، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وانضم محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي. وبات أحد أهم لاعبي العالم خلال السنوات الماضية، كما قاد الريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، واستعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا.

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