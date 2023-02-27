الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

أحمد فتوح يعود للتدريبات الجماعية للزمالك وجاهز للمشاركة أمام بيراميدز

أحمد فتوح
أحمد فتوح

شارك أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الإثنين، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وشهد المران مشاركة فتوح في جميع فقرات المران البدنية والفنية والتقسيمة، يأتي ذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد في العضلة الخلفية. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من الجلسات المنفردة، على هامش مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

واجتمع فيريرا مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بحضور معاونيه، من أجل الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة في الدوري.

وفي نفس الوقت عقد المدير الفني جلسات مع عمر جابر ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق، من أجل منحهما مجموعة من التعليمات والمهام الفنية لتنفيذها في التدريب.

وشهد المران حديث سريع بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأحمد فتوح الظهير الأيسر  من أجل الاطمئنان على حالته الطبية، عقب غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود حمدي الونش، على هامش مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

واطمأن المدير الفني خلال الجلسة على حالة محمود حمدي " الونش" الطبية والفنية، قبل مباريات الفريق المقبلة في مسابقة الدوري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك نادي الزمالك بيراميدز لقاء بيراميدز فتوح

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