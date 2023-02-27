المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة خزينة سلاح وذخيرة تابعة للأمن بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بسرقة خزينة سلاح وذخيرة من أحد أفراد القوة المكلفة بترحيله بسيارة الشرطة على ذمة اتهامه في إحدى القضايا في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق في القضية رقم 28 لسنة 2012 جنايات أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق، المقيدة برقم 11 لسنة 2012 كلي أمن دولة طوارئ جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد محمد حافظ وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية نبيل شكري.

بداية أحداث، يوم 1 ديسمبر عام 2011، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم "أحمد . ص"، عامل، مقيم في محافظة القاهرة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بسرقة خزينة سلاح وذخيرة من أحد أفراد القوة المكلفة بترحيله بسيارة الشرطة على ذمة اتهامه في إحدى القضايا في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.