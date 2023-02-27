الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق نشب فى غرفة حارس عقار بحدائق الأهرام

إخماد حريق
إخماد حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة حريقا نشب داخل غرفة حارس عقار، بشارع الخزان البوابة الرابعة بحدائق الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقي المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل غرفة حارس عقار بشارع الخزان البوابة الرابعة بحدائق الأهرام دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسرير ومرتبة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق غرفة حارس عقار حدائق الأهرام قوات الحماية المدنية قسم شرطة الاهرام

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