الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم يروج الترامادول في مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الترامادول بمدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17120 لسنة 2022 ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 17 أكتوبر الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الترامادول.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على “130 قرص يشبهوا جوهر مخدر الترامادول”، وبمواجهته أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات القاهرة متهم مخدر الترامادول السجن المشدد 3 سنوات غرامة مالية 100 ألف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية لـ23 ألف منتفعة خلال يومين

بدء صيانة كوبري العبل بالقصاصين.. وتحويل مسار السيارات لمحور 30 يونيو

تقرير: نيجيريا لا تزال بانتظار صدور كامل نتائج الانتخابات الرئاسية

وزيرا التعليم العالى والنقل يشهدان افتتاح المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023

قصة نجاح علاج حالة من مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية دون جراحة

وزير التموين: توفير قروض لاستيراد القمح بتيسيرات في السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي