الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمير قطر: زيادة حجم استثماراتنا فى مصر الفترة المقبلة

تميم بن حمد
تميم بن حمد

تناول الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفد المرافق له.

وأكد الشيخ تميم بن حمد أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً فى قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، لتلقيان بظلالهما على مصر مثلما أثرتا على باقي دول العالم.

 وأضاف الأمير تميم بن حمد أن الدولة المصرية مع ذلك لا تزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء.

واختتم سمو الشيخ حديثه بالإعراب عن اعتزاز قطر بالعائلات والجالية المصرية التي تعيش فى قطر، مشيداً بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل.

وعقّب رئيس الوزراء بالإعراب عن شكر مصر؛ حكومة وشعبًا، لدولة قطر الشقيقة على رعايتها الجالية المصرية، وما يتلقونه من حسن معاملة وكريم اهتمام.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، جهود الدولة حاليا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر في مختلف القطاعات. 
 

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