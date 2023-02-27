ماكرون إلى القارة السمراء.. ما الذى يريده الرئيس الفرنسى من إفريقيا؟ (فيديو)

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة إفريقية تشمل الجابون وأنجولا والكونغو في الفترة من الأول حتى 5 مارس المقبل، بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية.

يأتي ذلك في سياق تعزيز العلاقات بين فرنسا والدول الأربع، حيث من المقرر أن تبدأ جولته في الجابون، ويشارك في "قمة الغابة الواحدة" المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو، المقدرة بنحو 220 مليون هكتار من الغابات.

فرنسا تعرضت لأزمة تشويه

من جانبه، قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، من مارسيليا، إن الرئيس الفرنسي ماكرون سيلقي كلمة وصفت بـ"المهمة" لتوضيح الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية التي ستتخذها فرنسا في الأيام والسنوات المقبلة خلال فترة ولايته الباقية.

وأضاف مراسل القناة، أن فرنسا كانت قد تعرضت لأزمة تشويه حسب تصريحات الرئيس الفرنسي الذي كان قد استخلقها من جنوب شرق فرنسا من مدينة تولوز الفرنسية في الأشهر الماضية.

خطاب منتظر

وقال: نستطيع أن نقول اليوم إن هذا الخطاب منتظر ليس فقط من قبل فرنسا، وإنما من قبل الدول الأوروبية التي أدركت الأهمية القصوى للاستراتيجية للعلاقات الأوروبية الإفريقية، موضحًا أن الرئيس الفرنسي أكد في تصريحات سابقة أن القارة الإفريقية هي الأقرب للقارة العجوز ويجب التعامل معها.

وأكد مراسل القناة، أن هناك أيضًا من ينظر إلى القارة الإفريقية كمصدر جديد للغاز بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيضًا الكثير من التحديات وسط المحاولات الصينية والروسية للتغلل داخل إفريقيا.

وعن عودة فرنسا عسكريًا لمالي، قال مراسل القناة، إنه بحسب تصريحات الرئيس الفرنسي، فإن بلاده ما كانت تتعرض لإساءات وإعادة إحياء الماضي الاستعماري لبعض هذه الدول الإفريقية، ولهذا هناك محاولات لتدارك الأمر الآن، وهذا هو الهدف من الزيارة للدول الإفريقية، فضلًا عن تقديم الدعم والأمن الغذائي.

ملفات يناقشها ماكرون

وعن أبرز الملفات خلال زيارة الدول الأربعة، قال مراسل القناة إن ملف الأمن الغذائي والتعاون العسكري والاستراتيجي سيكونان على رأس أولويات "ماكرون"، حيث تشارك فرنسا بـ حوالي 3000 جندي من قوات بورخان التي متواجدة في منطقة الساحل لمحاربة ومكافحة الإرهاب.