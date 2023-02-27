الإثنين 27 فبراير 2023
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خبير: Chat GPT يستخدم نحو 185 مليار معلومة ويحمل راية التكنولوجيا (فيديو)

جريدة الدستور

قال المهندس شاكر الجمال، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن Chat GPT هو تطبيق يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، ويحمل راية التكنولوجيا القادمة، ومن لا يستخدم الذكاء الصناعي في عمله قد يفقد وظيفته في المستقبل القريب.

وأشار الجمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، إلى أن Chat GPT عبارة عن روبوت محدد أنشئ من قبل شركة Open AI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهو يقوم بتجميع ما يقارب 185 مليار معلومة يستخدمها في الرد على الأسئلة الموجهة له.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن البعض بدأ يستخدمه من خلال «تليجرام» بدلا من إنشاء حساب، لأنه يحتاج حاليا لرقم أجنبي لإنشاء الحساب، والكثيرون يستخدمونه في مجالات مختلفة، مثل تأليف الأغاني والمقالات والفنون المختلفة والأسئلة في الأمور المعقدة.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن التطبيق ينافس شركة «جوجل»، لأنها تعتبر حاليا أكثر محرك بحث عالمي، وبدأت بتطوير تطبيقها أيضا للذكاء الاصطناعي، وستكون المعلومة فيه في شكل صورة أو فيديو أو مقال وغيره، وهناك تطوير مستمر في هذا الاتجاه.

 

الذكاء الاصطناعى بدأ يهدد عددًا كبيرًا من الوظائف

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي بدأ يهدد عددا كبيرا من الوظائف في الوقت الحالي والمستقبل، وهناك حوالي 140 مليون وظيفة متوقع أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، معقبًا: "رأينا مرافعة لمحامٍ روبوت تمت برمجته من خلال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية".

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