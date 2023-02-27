الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لسرقته.. الإعدام شنقا لتاجر مواشي قتل صديقه وألقى جثته فى بيارة بقنا

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادى،بمعاقبة   تاجر مواشي بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل صديقه وإخفاء جثته، بمركز دشنا شمالي قنا في القضية رقم 422 لسنة 2022 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 40 لسنة 2022 كلى قنا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير.

بداية أحداث القضية، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مذبوحة وملقاة داخل بيارة، وتبين أن المتهم فى الواقعة، "م .ع “،  تاجر مواشى، وجهت له جهات التحقيق تهمة قتل "ن. د"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما الساطور، وسرقة مبلغ مالى واخفاء جثته.

وكشفت  التحريات أن المتهم فى الواقعة، استدرج المجنى عليه، فى منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه وقام بذبحه بساطور، وألقى جثته فى بيارة لإخفاء الجثة.

محكمة جنايات نجع حمادي تاجر مواشي الإعدام شنق ا صديقه المستشار طارق يسرى مصطفى

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