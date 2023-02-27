الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة «جنوط السيارات» بالجيزة 4 أيام

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة جنوط السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة ووجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف أفراد عصابة بسابقة تنفيذ 4 وقائع سرقة "جنوط سيارات"، مؤكدين أنهم يرصدون السيارات وينفذون جرائمهم ليلا، حتى تم القبض عليهم.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما 4 جنوط سيارات بإطاراتها "مختلفة الأشكال"- مجموعة من الأدوات، بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة وقيامهما بارتكاب 4 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة "العمرانية، الطالبية، الأهرام" وتصريفهما متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى "عميلهما- مقيم بالجيزة"، حيث تم ضبطه وكذا ضبط المسروقات.

تشكيل عصابي جنوط السيارات سرقة الجيزة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

منصة Watch it تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان «صور»

إصابة 3 بكدمات وكسور إثر انقلاب سيارة بمشتول السوق

السعودية تدرب مسؤولي ماليزيا على استعدادات موسم الحج 2023

«شريعة وقانون طنطا» تنظم مؤتمر مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها اليوم

حدث ليلا| حبس الإعلامي أحمد رجب وبراءة ريهام سعيد وتعديل أحكام «أحداث المغارة بسوهاج»

«صحة المنوفية» تطلق 11 مركزا لتنفيذ مبادرة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي