حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة «جنوط السيارات» بالجيزة 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة جنوط السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة ووجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف أفراد عصابة بسابقة تنفيذ 4 وقائع سرقة "جنوط سيارات"، مؤكدين أنهم يرصدون السيارات وينفذون جرائمهم ليلا، حتى تم القبض عليهم.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما 4 جنوط سيارات بإطاراتها "مختلفة الأشكال"- مجموعة من الأدوات، بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة وقيامهما بارتكاب 4 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة "العمرانية، الطالبية، الأهرام" وتصريفهما متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى "عميلهما- مقيم بالجيزة"، حيث تم ضبطه وكذا ضبط المسروقات.