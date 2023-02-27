الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعض قرارات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1)     قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

2)     قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2022.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قرارات رئيس الجمهورية لجنة الشئون الدستورية رئيس جمهورية مصر العربية

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