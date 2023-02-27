60 % تراجعا فى واردات مصر من الذهب الخام خلال 11 شهرا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن السوق المصرى خسر نحو ثلثى المعروض من الذهب الخام، نتيجة تراجع الواردات من أشكال خام ذهب غير نقدى لتصل إلى حدود 294.087 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 716.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 422.6 مليون دولار.

وسجلت واردات نحاس ومصنوعاته 1.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار، وارتفعت واردات خلاصات للدباغة والصباغة إلى حدود 639.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 613.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 26.1 مليون دولار.

وارتفعت واردات أجزاء للسيارات إلى حدود 617.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 607.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 10.5 مليون دولار، بينما انكمشت واردات أجزاء لأجهزة الهاتف والبرق لتصل إلى 1.2 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 210.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 208.9 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فـى الميزان التجارى إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5 ٪.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 17.8 ٪ حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022 مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهمها:

(الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، البترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمـــــدة بنسبــة 13.3 %، منتجـــــات البتــرول بنسبة 36.8٪) .



وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8 ٪ حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022 مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(بتــرول خام بنسبــة 9.6 %، ادويه ومحضرات صيدله بنسبــه 29.6 %، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 47.0 % ، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 40.3 ٪ ).