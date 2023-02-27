الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نجل محمد عوض: «أتمنى عمل فيلم عن حياة والدي وعرضه على الوثائقية» (فيديو)

المخرج عادل عوض
المخرج عادل عوض

نفى المخرج عادل عوض نجم الفنان الراحل محمد عوض، أن والده كان يقرأ الفنجان لأصحابه كما أشيع، كما نفى شائعة تنبؤ العراف بوفاته.

وأكد «عوض» خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، أن هناك أعمال وثائقية كثيرة تحدثت عن الفنان محمد عوض تروي سيرته وتمنى أن يتم عمل فيلم وثائقي عن والده في قناة الوثائقية.

والدي كافح من أجل الفن 

وأشار نجم الفنان الراحل محمد عوض إلى أن والده كافح من أجل الفن وعمل فرقة بها أكبر نجوم في تاريخ المسرح وأنتج للسينما، وكان ينتج للآخرين ويراعي زملائه الفنانين الذين كانوا يجلسون فترة طويلة بلا عمل.

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