تأسيس 2424 شركة.. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجذب المستثمرين خلال 2022 (إنفوجراف)

استحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نصيب الأسد من الشركات الناشئة والجديدة خلال عام 2022، وتم تأسيس 2424 شركة جديدة بالقطاع برأسمال قيمته 2.307 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2260 شركة عن نفس الفترة عام 2021، برأسمال قيمته 2.474 مليار جنيه.

يأتي ذلك وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فبراير الجاري .

وأشار التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الشركات الجديدة منها 1734 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 1.5 مليار جنيه، و618 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال 652 مليون جنيه، ونحو 67 في مجال الاتصالات بقيمة 114 مليون جنيه.

وتوزعت الشركات على السنة كالآتي :