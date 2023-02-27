الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

تأسيس 2424 شركة.. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجذب المستثمرين خلال 2022 (إنفوجراف)

قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات

استحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نصيب الأسد من الشركات الناشئة والجديدة خلال عام 2022، وتم  تأسيس 2424 شركة جديدة بالقطاع برأسمال قيمته 2.307 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2260 شركة عن نفس الفترة عام 2021، برأسمال قيمته 2.474 مليار جنيه.

يأتي ذلك وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فبراير الجاري .

وأشار التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الشركات الجديدة منها 1734 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 1.5 مليار جنيه، و618 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال 652 مليون جنيه، ونحو 67 في مجال الاتصالات بقيمة 114 مليون جنيه.

وتوزعت الشركات  على السنة كالآتي :

  • 601 شركة خلال الربع الأول بقيمة 417 مليون جنيه.
  • 547 شركة خلال الربع الثاني بقيمة 374 مليون جنيه
  • 630 شركة خلال الربع الثالث بقيمة 476 مليون جنيه.
  • 646 شركة خلال الربع الأخير بقيمة مليار جنيه.

 

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات الناشئة مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات تكنولوجيا النظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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