الجارديان: فوضى فى سلاسل التوريد ببريطانيا بسبب نقص شديد فى الخضار

يعاني البريطانيون نقصًا شديدًا في بعض الخضار هذه الأيام، إذ تداول مستخدمون لمنصات التواصل في بريطانيا، صورًا لرفوف الفواكه والخضار وقد باتت فارغة، في مؤشر واضح على نقص التموين، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة: "تضاعف سعر الجملة للطماطم والفلفل والباذنجان أربع مرات ، وارتفع القرنبيط الإنجليزي أيضًا، بعض أصحاب الأكشاك لا يبيعون طماطم كرمة لأنها باهظة الثمن".

وقال بول كرين، تاجر في سوق بورو الشهير في لندن: "هناك مشكلات في سلسلة التوريد، حيث لا يوجد ما يكفي للتجول".

وأضاف "كرين"، الذي عمل في سوق جنوب لندن لأكثر من 35 عامًا: "الأمر كله يتعلق بالسعر، لقد كان الأمر كذلك لمدة ستة أو سبعة أسابيع، ارتفعت جميع الأسعار في جميع المجالات".

وتابع: "بينما تواجه المتاجر الكبرى مشكلات لأن المزارعين لا يستطيعون الوفاء بعقودهم، فإن بائعو الخضار في وضع أفضل، ومع انتشار أنباء نقص السلع الطازجة الأسبوع الماضي، أصبح الكشك أكثر ازدحامًا، يمكن لبائعي الخضار العثور على أي شيء، ستجد دائمًا أشياء - إنها فقط المبلغ الذي ترغب في دفعه".

وكانت لويز أوينز ، البالغة من العمر 55 عامًا، مديرة التدريب من تشيلسفيلد في جنوب شرق لندن، وزوجها يحملان حقيبتين مليئتين بالبضائع التي اشتروها من السوق كعلاج شهري، لاحظت أن بعض العناصر في السوق، بما في ذلك الطماطم ، كانت أغلى من المعتاد.

وأضافت: "هذا يجعلك تفكر، حسنًا، سوف أتناول ما هو في الموسم محليًا بدلًا من محاولة الحصول على الشيء الذي قد يكون لديك من قبل".

وقال مزارعون، إن تقنين أصنافًا مختارة من السلطة في بعض محلات السوبر ماركت الأسبوع الماضي، تتضمن عدة عوامل، بما في ذلك أزمة المناخ وأسعار الطاقة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين أن سوء الأحوال الجوية كان العامل الرئيسي، فقد كشفت هذه الحادثة مرة أخرى هشاشة سلسلة التوريد الحديثة.

وقال تيم لانج ، الأستاذ الفخري لسياسة الغذاء بجامعة سيتي في لندن ومؤلف كتاب Feeding Britain: "إن سلاسل التوريد لدينا تتعثر ونحن نشهد نذيرًا لما يمكن أن يكون أزمة ضخمة، فلقد كان هناك فشل كامل من قبل الحكومة في تطوير استراتيجية غذائية مناسبة ".

وقال إنه من "السخف" الاعتماد بشكل متزايد على المنتجات الطازجة المزروعة على بعد أكثر من 1000 ميل في أماكن مثل شمال إفريقيا، بينما يتم تقليص إنتاج المملكة المتحدة.