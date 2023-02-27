«الوثائقية».. تفاصيل صدام سيد درويش مع نجيب الريحانى بأول لقاء بينهما

كشف ميسرة صلاح الدين، شاعر وكاتب مسرحي، تفاصيل أول لقاء بين الفنان نجيب الريحاني، وسيد درويش، بعدما عرض عليه المخرج بديع خيري، أن يشترك معهم في فرقة “الريحاني” بدلًا من فرقة "جورج أبيض"، في مقابل مادي أكبر.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي، "الريحاني"، عن قصة حياة الفنان نجيب الريحاني، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن سيد درويش، رد على عرض بديع خيري، بأنه لا يوجد تعاقد بينه وبين فرقة جورج أبيض، سوى على الرواية التي يقدمونها فقط.

تفاصيل صدام سيد درويش مع الريحاني

وكشف تفاصيل المقابلة الأولى لسيد درويش، مع نجيب الريحاني، وأن الأخير عندما رأى سيد درويش، وكان ضخمًا وطويلًا وبأكتاف عريضة وصوته جهوري، فقال له: "أنت عايز تقنعني إن اللي بيلحن الألحان الرقيقة دي هو الشخص الضخم ده، أنا مش مصدقك".

وتسبب كلام "الريحاني"، في غضب سيد درويش، والذي رد عليه بقوله: "انتوا بتوزنوا الملحن بالوقية طيب ماليش شغل معاكم"، وقبل مغادرته قام الريحاني وصالحه واتفقا على العمل معًا ومزجوا بين العمل الوطني والفني.