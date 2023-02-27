الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوثائقية».. تفاصيل صدام سيد درويش مع نجيب الريحانى بأول لقاء بينهما

سيد درويش
سيد درويش

كشف ميسرة صلاح الدين، شاعر وكاتب مسرحي، تفاصيل أول لقاء بين الفنان نجيب الريحاني، وسيد درويش، بعدما عرض عليه المخرج بديع خيري، أن يشترك معهم في فرقة “الريحاني” بدلًا من فرقة "جورج أبيض"، في مقابل مادي أكبر.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي، "الريحاني"، عن قصة حياة الفنان نجيب الريحاني، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن سيد درويش، رد على عرض بديع خيري، بأنه لا يوجد تعاقد بينه وبين فرقة جورج أبيض، سوى على الرواية التي يقدمونها فقط.

تفاصيل صدام سيد درويش مع الريحاني

وكشف تفاصيل المقابلة الأولى لسيد درويش، مع نجيب الريحاني، وأن الأخير عندما رأى سيد درويش، وكان ضخمًا وطويلًا وبأكتاف عريضة وصوته جهوري، فقال له: "أنت عايز تقنعني إن اللي بيلحن الألحان الرقيقة دي هو الشخص الضخم ده، أنا مش مصدقك".

وتسبب كلام "الريحاني"، في غضب سيد درويش، والذي رد عليه بقوله: "انتوا بتوزنوا الملحن بالوقية طيب ماليش شغل معاكم"، وقبل مغادرته قام الريحاني وصالحه واتفقا على العمل معًا ومزجوا بين العمل الوطني والفني.

الوثائقية نجيب الريحاني سيد درويش أكتاف عريضة تفاصيل صدام غضب سيد درويش

مواد متعلقة

«الوثائقية»: توتر بين نجيب الريحاني وعلي الكسار.. كيف اشتبك عملاقا المسرح بالروايات؟

«الوثائقية».. بعد نجاح عرض «حمار وحلاوة» سر اختلاف نجيب الريحاني وأمين صدقي

«الوثائقية».. كيف أسهم نجيب الريحانى فى ثورة 1919 ودور المسرح فى مقاومة الاحتلال؟

فى بثها الأول.. انطلاق قناة الوثائقية بالنشيد الوطنى.. وبرومو لفيلم «نجيب الريحانى»

في ذكرى ميلاد الضاحك الباكي.. قصة 8 مغامرات نسائية في حياة نجيب الريحاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

انطلاق مبادرة «أنت مش لوحدك» بمتحف محمود مختار.. غدا

حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الترابية

«غير ضار وتغير مناخى».. القصة الكاملة لأسراب الناموس على الطريق الدولى بالإسكندرية

اعتماد 38 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين فى الغربية

الدفاع الروسية: القضاء على 430 عسكريا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي