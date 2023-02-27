الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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خالد عكاشة: مشروعات تعمير سيناء كانت تجرى تحت النار

خالد عكاشة
خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، علي حضور الرئيس السيسي لإصطفاف القوات المشاركة في تنمية سيناء.

وقال عكاشة  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إن أرض سيناء عزيزة علي كل مصري.

وأضاف أن تنمية سيناء مخطط استارتجي لدولة تعرف أبعاد أمنها القومي، موضحاً أن الدولة تحرص أن تكون سيناء ككل محافظات الجمهورية في المساهمة في تنمية الجمهورية الجديدة.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مشروعات سيناء جهد مصري يجري تحت النار، بالتزامن مع حرب القوات المسلحة علي الإرهاب.

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