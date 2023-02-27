المنتخب يحقق 16 ميدالية متنوعة فى اليوم الثانى ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

انتهت منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والتي تقام خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد اليوم الثاني من البطولة نتائج طيبة على صعيد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات بمختلف التصنيفات حيث استطاع الأبطال المصريين تحقيق 16 ميدالية بمختلف الفئات.

حيث حقق محمد عبدالمالك فضية الفئة الثانية فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.

وفي الفئة الرابعة تمكن سامح عيد من الفوز بالفضية فيما فاز خالد محمد ببرونزية نفس الفئة.

واستطاع إيهاب فطير حصد ذهبية الفئة الخامسة بينما حقق حسان حنفي الفضية وأيمن زناتي البرونزية، فيما شهدت الفئة السادسة فوز مروان السكري بالميدالية البرونزية كما شهدت الفئة التاسعة حصول حسين حسان على الميدالية الفضية.

أما على صعيد السيدات فقد تمكنت علا سليمان وفاطمة حسين من تحقيق برونزيتين على صعيد الفئتين الأولى والثانية فيما حققت فايزة محمود برونزية الفئات من الثالثة للخامسة.

وفي الفئتين السادسة والسابعة فقد فازت هناء حماد بالميدالية البرونزية فيما فازت انعام رضوان ببرونزية الفئتين التاسعة والعاشرة.

رئيس بعثة السعودية لتنس الطاولة البارالمبي: نسعى للاستفادة من خبرات مصر في تنظيم البطولات

أكد ماجد سليماني رئيس بعثة منتخب السعودية لتنس الطاولة البارالمبي أن مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة مصر الدولية وأنه فخور بذلك.

وانطلقت السبت منافسات بطولة مصر الدولية وتستمر حتى الإثنين على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

تابع سليماني في تصريحاته أن صالة حسن مصطفى تعتبر صرح كبير شامل ويوفر كل ما يحتاجه اللاعبين فضلًا عن توفير مقر الإقامة بجانب صالة المنافسات.

أضاف سليماني أن الاتحاد السعودي بصدد تنظيم بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة شهر أغسطس المقبل مشددًا أن الاتحاد يعمل على الاستفادة من خبرة مصر في تنظيم كبرى البطولات الدولية وكذلك لتطبيق ما شاهده في البطولة الحالية.

وتمنى سليماني مشاركة مصر في بطولة السعودية الدولية مشددًا أن الرياضة من أهم ما يقرب الشعوب العربية ببعضها البعض.

وتقام غدًا نهائيات بطولة مصر الدولية والتي شهدت مشاركة 124 لاعبًا ولاعبة من 18 دولة وهم:

(الكاميرون - تشيلي - كوت ديفوار - فرنسا - بريطانيا - اليونان - الهند - اليابان - الأردن - كازاخستان - موريشيوس - باكستان - رومانيا - السعودية - سيريلانكا -إسبانيا - أوزبكستان - بالإضافة إلى مصر).