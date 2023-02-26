الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هربت من زوجها للموت.. انتشال جثة سيدة من ترعة بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية

عثرت الاجهزة الامنية بالجيزة على جثة سيدة في ترعة بمدينة البدرشين وتم انتشالها وتجري التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وحقيقة غرقها. 

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة سيدة طافية على سطح المياه في ترعة بمدينة البدرشين، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بالانتقال إلى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها. 

كشفت التحريات أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر فارقت الحياة جراء إسفكسيا الغرق فتم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري وانتشالها من المياه. 

نجحت التحريات في تحديد هوية السيدة المتوفاة وأنها لقيت مصرعها غرقاً في المياه، هربًا من سوء معاملة زوجها لها وقسوته معها، وتم استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول ملابسات وفاتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق. 

جثة سيدة ترعة البدرشين جثة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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